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الخميس، 09-05-2024 05:11 م

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية جديدة لمساعدات على شمال غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لبريطانيا، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 93 إنزالاً جوياً، بالإضافة الى 242 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

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