الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

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وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ محمد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.