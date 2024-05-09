صحيفة عبرية تنشر تحقيقا حول الفشل الأمني والاستخباري بطوفان الأقصى

الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحقيقا يتضمن معلومات يكشف عنها للمرة الأولى عن حجم الفشل الأمني والاستخباري في الجيش الإسرائيلي.

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وتضمن التحقيق مقابلات مع مصادر أمنية شاركت في تدريبات تحاكي هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومما جاء في التحقيق:



قيادات الجيش أصرت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية.



وحدة الاستخبارات العسكرية رصدت تحركا في جباليا صبيحة 6 أكتوبر.



قادة الجيش أكدوا منذ 2021 أن الجيش قادر على هدم الأنفاق بضربات جوية وهو ما لم يحصل في الحرب.



الجيش الإسرائيلي لم يدرك أن السياج الفاصل مع قطاع غزة كان غير محكم وقابلا للاختراق.



الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبين قبل إنهاء العمل بالسياج الإلكتروني لمحاكاة هجوم محتمل من القسام.



تدريبات الجيش في 2016 تضمنت محاكاة لهجوما بعربات ودراجات وطائرات شراعية من غزة.



محاكاة 2016 أظهرت غياب خطة دفاعية لدى الجيش الإسرائيلي لمواجهة سيناريو هجوم مماثل.



تم إيقاف التدريب خلال ساعات بعد اكتشاف ثغرات لدى القيادة الجنوبية وفرقة غزة.



خلال المحاكاة وصلت القوات المهاجمة إلى أسدود شمالا وكريات غات جنوبا دون رد فعل.



قيادة الجيش عارضت إجراء تدريب ثان عام 2019 وأصرت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية.



الجيش الإسرائيلي دخل الحرب بمعلومات استخباراتية تعود لعام 2021.