الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام

الأمن يوضح حول النقاط المرورية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي

صحيفة عبرية تنشر تحقيقا حول الفشل الأمني والاستخباري بطوفان الأقصى

الخصاونة: الأردن ومصر يرفضان إنتاج أي ظروف للتهجير القسري للفلسطينيين

تطورات مفاوضات الهدنة بين المقاومة وإسرائيل والعملية العسكرية في رفح

صندوق النقد: الأردن مستمر بالإبقاء على معدل التضخم منخفضا

إعلام أميركي يتحدث عن تدمير إسرائيل لحركة حماس

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

الخميس، 09-05-2024 08:20 م

صحيفة عبرية تنشر تحقيقا حول الفشل الأمني والاستخباري بطوفان الأقصى

WhatsApp Image 2024-05-09 at 8.17.13 PM


الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحقيقا يتضمن معلومات يكشف عنها للمرة الأولى عن حجم الفشل الأمني والاستخباري في الجيش الإسرائيلي.

اضافة اعلان

 

وتضمن التحقيق مقابلات مع مصادر أمنية شاركت في تدريبات تحاكي هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

ومما جاء في التحقيق:


قيادات الجيش أصرت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية.


وحدة الاستخبارات العسكرية رصدت تحركا في جباليا صبيحة 6 أكتوبر.


قادة الجيش أكدوا منذ 2021 أن الجيش قادر على هدم الأنفاق بضربات جوية وهو ما لم يحصل في الحرب.


الجيش الإسرائيلي لم يدرك أن السياج الفاصل مع قطاع غزة كان غير محكم وقابلا للاختراق.


الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبين قبل إنهاء العمل بالسياج الإلكتروني لمحاكاة هجوم محتمل من القسام.


تدريبات الجيش في 2016 تضمنت محاكاة لهجوما بعربات ودراجات وطائرات شراعية من غزة.


محاكاة 2016 أظهرت غياب خطة دفاعية لدى الجيش الإسرائيلي لمواجهة سيناريو هجوم مماثل.


تم إيقاف التدريب خلال ساعات بعد اكتشاف ثغرات لدى القيادة الجنوبية وفرقة غزة.


خلال المحاكاة وصلت القوات المهاجمة إلى أسدود شمالا وكريات غات جنوبا دون رد فعل.


قيادة الجيش عارضت إجراء تدريب ثان عام 2019 وأصرت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية.


الجيش الإسرائيلي دخل الحرب بمعلومات استخباراتية تعود لعام 2021.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
530337 (1)

تطورات مفاوضات الهدنة بين المقاومة وإسرائيل والعملية العسكرية في رفح

WhatsApp Image 2024-05-09 at 6.29.10 PM

إعلام أميركي يتحدث عن تدمير إسرائيل لحركة حماس

1715265635784 (1)

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا بالقدس المحتلة

447419

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال والقسام تستهدف آليات إسرائيلية

image

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

images

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

أخبار متعلقة
530337 (1)

تطورات مفاوضات الهدنة بين المقاومة وإسرائيل والعملية العسكرية في رفح

حماس

حماس: عازمون على إنضاج اتفاق وقف إطلاق النار خلال مباحثات القاهرة

633793

إسرائيل تعترض على زيارة مدير سي آي إيه للقاهرة

WhatsApp Image 2024-05-03 at 10.49.32 PM

سي إن إن: إسرائيل أطلعت واشنطن على أفكار لإجلاء المدنيين من رفح

3c25a1e0-dcb3-11ee-8811-0ff990e3cfd8

لماذا اختار "بايدن" عدم التحدث عن المظاهرات الجامعية الرافضة لحرب غزة؟

88

حماس تبحث الرد على مقترح لوقف إطلاق النار ووفدها يغادر القاهرة