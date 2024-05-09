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الخميس، 09-05-2024 05:40 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات/ عشيرة النجادات بوفاة المرحوم العقيد المتقاعد محمد نجم النجادات، أحد مؤسسي الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية، ووالد العميد الركن المتقاعد حسن النجادات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النجادات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 




 

 


 

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