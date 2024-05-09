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الخميس، 09-05-2024 07:03 م

عرض خاص لفيلم هندي صورت أبرز مشاهده في الأردن

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الوكيل الإخباري - نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مساء أمس الأربعاء، عرضا خاصا لفيلم الحركة الهندي (البوليوودي)، "بادي ميان شوت ميان" إخراج علي عباس ظفر.

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والفيلم الذي لم يبتعد عن أسلوبية السينما الهندية في مزج الغناء والرقص والتركيز على الإبهار البصري، مع مزج من أسلوبية سينما هوليوود في مشاهد الحركة والعنف والبطل الذي لا يقهر، تناول في موضوعه قصة بطلين من الوحدات الخاصة نفذا العديد من العمليات البطولية الصعبة في خدمة الجيش الهندي وبمشاركة شخصيتين نسائيتين إحداهن عالمة والأخرى عسكرية يسعون وراء عصابة وزعيمها الذي كان زميلا سابقا لهم، سرقوا تكنولوجيا رقمية - جينية تصنع جنودا لا يقهرون بحيث تهدد العصابة أمن الهند والعالم أجمع.


وصورت أجزاء كثيرة من مشاهد الفيلم في الأردن ومنها المدرج الروماني في عمّان، وشارع الأعمدة في جرش، ووادي رم وغيرها، كما صور الفيلم العديد من مشاهده في بريطانيا.

 




 

 


 

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