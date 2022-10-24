آلاف الأغنام في وسط شوارع مدريد - فيديو

الوكيل الإخباري - حلَّت الأغنام محل السيارات في شوارع مدريد يوم الاحد، إذ يسلك الرعاة طرق الرعي القديمة بقطعانهم مروراً بوسط العاصمة الإسبانية إلى المراعي الشتوية جنوبي البلاد.

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واصطف السكان المحليون والسياح على جوانب الطرق لمشاهدة آلاف الأغنام تسير في أرجاء المدينة، بينما تحدث الأجراس حول أعناقها أصواتاً موسيقية صاخبة.



وفوجئ كثيرون بالمشهد غير المتوقع في مدينة عادة ما تعاني زحام حركة السيارات والمارة.





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