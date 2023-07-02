آلاف الدولارات لكل مولود جديد في هذا البلد!

الوكيل الإخباري - قالت مجموعة "تريب دوت كوم"، إنها ستدفع 50 ألف يوان أيّ 7 آلاف دولار تقريبا، للموظفين عن كل طفل ينجبونه اعتبارا من الأول من تموز، وهي أول مبادرة من نوعها تطلقها شركة خاصة كبيرة في الصين التي تكافح تزايد عدد كبار السن بين سكانها.



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وأضافت الشركة أنها ستدفع إعانة نقدية للوالدين تبلغ 10 آلاف يوان سنويا لمدة 5 سنوات عن كل طفل يولد لموظفيها على مستوى العالم. وأشارت إلى إن البرنامج سيتكلف نحو مليار يوان.

لبنان 24