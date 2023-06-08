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الخميس، 08-06-2023 04:57 م

مليونير ناجح يفشل في 'الثانوية' للمرة الـ27

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الوكيل الإخباري - من بين ملايين الصينيين، الذين يتقدمون إلى امتحانات «غاوكاو» الموازية للثانوية العامة، مليونير في السادسة والخمسين يُدعى ليانغ شي، يجرّب حظه للمرة السابعة والعشرين.

في امتحان الحياة يستطيع ليانغ شي أن يفخر بما حققه من نجاح، إذ بدأ حياته المهنية بوظيفة متواضعة في مصنع، ثم أسس شركته الخاصة لمواد البناء، التي تشهد ازدهاراً في حجم أعمالها.

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لكن في قلب الرجل الخمسيني غصة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـ«غاوكاو»، ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان، في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.


ولكي يحظى هذه السنة بفرص النجاح في الامتحانات، عاش ليانغ شي منذ أشهر «حياة راهب»، على حد وصفه، إذ يستيقظ يومياً عند الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة. ويقول: «يحز في نفسي أنني لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة، لأنني كنت حقاً أرغب في ذلك، وفي أن أصبح مثقفاً».


البيان 

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