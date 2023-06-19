شاهد.. أغرب علاج لفقرات الظهر والرقبة في الصين

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحدى طرق العلاج الغير تقليدية في الصين، حيث تظهر فتاة تجلس على كرسي وتعلق رأسها في السقف، بينما يستخدم الطبيب المعالج أدوات حديدية وشاكوش للطرق على فقرات رقبتها وظهرها.



وفي النهاية، يقوم الطبيب بإحكام الرقبة بيديه ولفها يمينا ويسارا وأماما وخلفا، قبل أن يواصل الطرق بالأدوات الحديدية على فقرات الرقبة.

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