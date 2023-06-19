الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

فلس الريف يزود 327 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون دينار

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

الملك يلتقي ملك إسبانيا اليوم في مدريد

اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

الإثنين، 19-06-2023 10:24 ص

شاهد.. أغرب علاج لفقرات الظهر والرقبة في الصين

download-2-19-768x540


الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحدى طرق العلاج الغير تقليدية في الصين، حيث تظهر فتاة تجلس على كرسي وتعلق رأسها في السقف، بينما يستخدم الطبيب المعالج أدوات حديدية وشاكوش للطرق على فقرات رقبتها وظهرها.

وفي النهاية، يقوم الطبيب بإحكام الرقبة بيديه ولفها يمينا ويسارا وأماما وخلفا، قبل أن يواصل الطرق بالأدوات الحديدية على فقرات الرقبة.

اضافة اعلان

 

 

اشراق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-193

'خدعة' تستخدمها المتاجر الكبرى لجعل المتسوقين ينفقون أكثر!

1154d7ae-89d9-4594-a528-989321d1c241-768x432

فيديو يوثق لحظات الذعر بسبب حريق بمستشفى شهير في السعودية

62bc25d44c59b729c16a1043

لماذا نرى السماء زرقاء وكيف تبدو على الكواكب الأخرى؟

image

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

888

دقائق من الرعب.. شاهد شهير على "تيك توك"يعلق داخل زلاجة مائية

7

تطورات صادمة في قضية الطبيب المدفون بعيادته في مصر

أخبار متعلقة
7

تطورات صادمة في قضية الطبيب المدفون بعيادته في مصر

image

مليونير ناجح يفشل في 'الثانوية' للمرة الـ27

Doc-P-1075237-638217660660347114

حفرة عميقة في باطن الأرض.. ما الذي تبحث عنه الصين؟

502549_1_1685829168

اكتشاف قرية يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام شمالي الصين - صورة

16853563710

الصين بصدد تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030