بسبب أسوأ موجة حرارة .. دولة تطلب من مواطنيها البقاء في منازلهم

الوكيل الاخباري - تشهد بكين وأجزاء من شمال الصين درجات حرارة قياسية، وتحث السلطات مواطنيها على الحد من خروجهم في الهواء الطلق.





سجل مرصد نانغياو في جنوب بكين للمرة الأولى درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الوطني.





في مقاطعة خبي القريبة ومدينة تيانغين الساحلية، ارتفعت درجات الحرارة أيضا فوق 40 درجة مئوية خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير باللون "الأحمر" الخاص بالطقس القاسي.





في نظام تحذير الطقس الصيني المكون من أربعة مستويات، يشير اللون الأحمر إلى أشد الظروف قسوة.





يوم الخميس، شهدت بكين ثاني أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 41.1 درجة مئوية. وكانت أيضا أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في العاصمة الصينية خلال شهر يونيو.





يشار إلى أن أعلى مستوى سجلته بكين على الإطلاق عند 41.9 درجة مئوية، منذ بدء التسجيلات الحديثة، حدث في 24 يوليو 1999.





يقول خبراء الأرصاد الجوية الصينيون إن موجة الحرارة الحالية نتجت عن الكتل الهوائية الدافئة المرتبطة بحواف عالية الضغط في الغلاف الجوي وتتفاقم بسبب أغطية السحب الرقيقة وساعات النهار الطويلة حول الانقلاب الصيفي.





شهدت دول أخرى في آسيا موجات حرارة قاتلة في الأسابيع الأخيرة يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والناجمة جزئيا عن حرق الوقود الأحفوري.





في الصين، تزامنت موجة الحر مع عطلة مهرجان قوارب التنين التي تمتد لثلاثة أيام والمخصصة لتناول فطائر الأرز وسباقات التجديف.





حثت سلطات الأرصاد الجوية في بكين السكان على تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق لفترات طويلة واتخاذ إجراءات للحماية من أشعة الشمس.





من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة إلى حوالي 34 درجة مئوية يوم الاثنين قبل أن ترتفع مرة أخرى في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

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