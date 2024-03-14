أحدهم يتعرض للانفجار- 9 أطعمة ممنوع طهيها في الإير فراير

الوكيل الإخباري - تعد الإير فراير أو المقلاة الهوائية من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في كل منزل، لأنها تساعد على قلي الأطعمة بشكل صحي، بالإضافة إلى قدرتها على توفير المزيد من الوقت والجهد.



أطعمة ممنوع طهيها في المقلاة الهوائية

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1- الأطعمة المغطاه بالخلطة الرطبة

لا يمكن طهي الأطعمة المغطاه بالخلطة الرطبة في المقلاة الهوائية، لأن الخليط قد يتساقط إلى تجويف الإير فراير عبر الثقوب الموجودة في السلة، مما يؤدي إلى اتساخها بشدة وعدم وصول الطعام للقوام المطلوب.



2- قطعة اللحم الكبيرة

إذا كنت ترغب في طهي اللحم في المقلاة الهوائية، عليك تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، لأن القطع الكبيرة لا تصل إلى القوام المقرمش المطلوب، بسبب محتواها العالي من الرطوبة.



3- الخضروات الورقية

من الأفضل عدم طهي الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، في الإير فراير، لأنها تتطاير بداخلها بسبب دوران الهواء، مما يؤدي إلى طبخها بشكل غير متساوٍ.



4- أصابع الموزاريلا

طهي أصابع الموزاريلا غير مناسب في المقلاة الهوائية، لأن الجبن قد يتسرب منها، مما يؤدي إلى عدم وصولها للقوام المقرمش واتساخ الإير فراير بشدة.



5- البيض

يعد البيض من الأطعمة الممنوع طهيها في المقلاة الهوائية، لأنه قد يتعرض للانفجار، نظرًا لتمدد الهواء بسرعة كبيرة داخل القشرة.



6- الدجاج الكامل

لا يصلح الدجاج الكامل للطهي في المقلاة الهوائية، لأن الجزء الأقرب لمصدر الحرارة سينضج قبل أن تصبح الأجزاء الأبعد مناسبة للأكل، مما يعرضه للاحتراق.



7- الفشار

الميكروويف أفضل من الإير فراير في تحضير الفشار، لأن معظم أنواع المقلاة الهوائية لا تصل لدرجة حرارة عالية تكفي لانفجار حبات الذرة.



8- المعكرونة

لا مانع من تسخين المعكرونة المطبوخة في المقلاة الهوائية، ولكن إذا كانت نيئة، فهذا لا يجوز، لأنها تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي حتى تنضج.



9- الأرز

يحتاج الأرز -مثل المعكرونة- إلى الماء حتى يطهى، لذلك فإن المقلاة الهوائية غير مناسبة له، لأنها تفتقد لعنصري الغليان والتبخير.

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