أذربيجان تنضم إلى المشروع القمري الصيني الروسي بعد الإمارات وباكستان وجنوب إفريقيا

الوكيل الإخباري - انضمت أذربيجان إلى المشروع الروسي الصيني المشترك الخاص بإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.





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أفادت بذلك قناة CGTN التلفزيونية، نقلا عن بيان تقدمت به إدارة الفضاء الصينية القومية.





وحسب القناة التلفزيونية فإن وكالتي الفضاء الصينية والأذربيجانية وقعتا على هامش المؤتمر الفلكي الدولي الـ 74 اتفاقية التعاون في إطار مشروع إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية. واتفق الجانبان على توطيد التكامل في مجالات استثمار وتطبيق بنود البرنامج الذي يقضي بتركيب الأجهزة العلمية وتوفير تدريب الأخصائيين وإجراء التجارب العلمية والتكنولوجية.

وأعادت القناة التلفزيونية إلى الأذهان أن المشروع القمري الصيني الروسي انضمت إليه إلى حد الآن كل من باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا منظمة التعاون الفضائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشركة Nano-SPACE السويسرية.

وسترسل أول بعثة خاصة بالمشروع إلى القمر بحلول عام 2026. ويخطط لاختتام المشروع بحلول عام 2028.



روسيا اليوم