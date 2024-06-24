أزياء من الجيلاتين.. قابلة للذوبان!

الوكيل الإخباري-حقق الباحثون في معهد أطلس بجامعة كولورادو ابتكاراً رائداً في عوالم الأزياء والموضة، إذ تمكنوا من صنع قميص يمكن ارتداؤه عدة مرات، ومن ثم إذابته في الماء الساخن لإعادة تدويره لصنع ملابس جديدة.



ويستخدم هذا النهج المبتكر آلة DIY لغزل الألياف من مواد محددة مستدامة، مثل الجيلاتين.

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وتعد الآلة التي طوروها صغيرة الحجم بما يكفي لوضعها على المكتب، حيث تستخدم حقنة لتسخين الجيلاتين وقذفه، ثم يتم تمديده إلى ألياف وصبغه وتقويته بمواد مضافة، ومنها جينيبين.

ولإظهار إمكانات هذه المنسوجات، قام الفريق بإبداع أجهزة استشعار من ألياف الجيلاتين والقطن والخيوط الموصلة.

وتذوب هذه الألياف في الماء الدافئ، ما يسمح بإعادة تدوير الخيوط بسهولة. كما يمكن للمصممين تعديل كيمياء الألياف لجعلها أكثر متانة أو تجربة مواد طبيعية أخرى.





