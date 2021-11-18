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الخميس، 18-11-2021 02:36 م

أسباب التكلم أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - ما الذي يجعلنا نتكلم أثناء النوم؟ هذا السؤال يؤرق بعض الأشخاص الذين لا يتوقفون عن التفوه ببعض العبارات خلال نومهن ليلاً. ففي الصباح يُقال لهم إنهم تكلموا أثناء نومهم، فيشعرون بالحرج ويسألون عما قالوه. لكن يبدو أن لهذا الأمر تفسيراً علمياً. وهو ما أشار إليه في تقرير موقع “أميليور تا سانتي” الفرنسي. إذاً لمَ نتكلم ليلاً أثناء النوم؟ إليكم بعض التفاصيل المهمة.

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أسباب التكلم أثناء النوم
إذاً من المهم أن نعرف ما الذي يجعلنا نتكلم أثناء النوم. والأمر، بحسب الخبراء، ليس خطراً ولا يعتبر مشكلة ذات عواقب نفسية أو صحية. كما أن هذا لا يؤدي إلى نتائج سيئة على مستوى النوم. ومن الممكن أن يحدث في مرحلتين من مراحله الأساسية.


وفي إحدى هاتين المرحلتين تعمل الخلايا العصبية بطريقة مشابهة إلى حد ما لعملها في حالة اليقظة. وتطلق على هذه الحالة تسمية “النوم المتناقض”.
أما في المرحلة الثانية فقد يحدث انقطاع في دورة النوم. وهذا يعني أن الفم، الحنجرة والأحبال الصوتية تنشط وتعمل لبضع ثوان. وفي هذه الحالة تصدر الكلمات بصوت مرتفع. وغالباً ما تكون هذه الكلمات خالية من المعنى وغير مفهومة.


إذاً ما العمل؟ وكيف يمكن تجنب التكلم أثناء النوم؟ في هذه الحالة يعدد الموقع بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها. ومنها التوقف عن تناول المشروبات الغازية، عدم ممارسة التمارين الرياضية مساءً، وعدم مشاهدة البرامج والأفلام التي يمكن أن تنشط الدماغ.

 

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