الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 09:26 ص

أسترالي يعثر على صخرة من الذهب - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر رجل أسترالي يهوى البحث عن الكنوز على كتلة ذهبية تقدّر قيمتها بـ160 ألف دولار تقريبا.

وتمكن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من العثور على الكتلة الذهبية في منطقة حقول الذهب بفيكتوريا، والتي تعد من المناطق الغنية بالمعدن الأصفر، واستقطبت الباحثين عن الكنوز من القرن التاسع عشر.

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ونقلت "بي بي سي" عن دارين كامب، الذي قيّم الكتلة واشتراها، قوله إنها أكبر كمية ذهب مجتمعة شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاما.

وبحسب كامب فإنه قيّم الكتلة الصلبة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغراما، والتي عثر عليها الرجل باستخدام جهاز لكشف المعادن، وتوصل إلى أن ما يزيد قليلا عن نصف وزن الصخرة يتكون من الذهب، أي ما يعادل 2.6 كيلوغراما.


وأخيرا قيّم كامب ثمن كامل الصخرة مع الذهب بمبلغ 160 ألف دولار أميركي.


وأوضح كامب أن اكتشاف الرجل دليل على أنه لا يزال هناك ذهب موجود في فيكتوريا في ما يسمى بـ"المثلث الذهبي" أو "حقول الذهب"، مضيفا أن المنقبين الناشئين يجب أن يكونوا مثابرين على البحث عن الذهب.

 


 

سكاي نيوز 

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