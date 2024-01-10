أسد طليق يثير الرعب في المغرب

الوكيل الإخباري - بدأت السلطات المغربية حملات تمشيط ميدانية واسعة بضواحي إقليم خنيفرة الواقع وسط البلاد، لتعقب حقيقة وجود "أسد الأطلس" في المنطقة، بعد الإبلاغ عن قيامه بهجمات ضد سكان وضد قطيع المواشي، في حوادث أثارت الرعب والهلع وخلّفت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي .

اضافة اعلان

جاء تحرّك السلطات المغربية ، بعد تداول أخبار وشهادات حول ظهور حيوان بري بقبيلة أيت بوخيو بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، وبغابات تيفوغالين وبوقشمير بمنطقة ولماس، يعتقد أن يكون "أسد الأطلس"، والحديث عن تنفيذه هجمات ضد فتاة وضد قطيع من المواشي.



في الأثناء، تواصل السلطات المغربية المختصة، بذل جهودها لتعقب آثار هذا الحيوان البري والذي تمت مشاهدته من سكان المنطقة، الذين زعموا أنه "أسد الأطلس".

العربية