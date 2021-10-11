الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

أسماء الوزراء الذين غادروا حكومة الخصاونة

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

تعميم للمحامين الاردنيين حول بيع الأراضي الفلسطينية

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

حريق مخبز في السلط

رئيس الوزراء: التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الإثنين، 11-10-2021 02:13 م

أسعد ميكانيكي في العالم.. ربح ثروة ضخمة دون أن يدري في أميركا - صورة

049328-01-05


الوكيل الإخباري - ربح ميكانيكي في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية ما يقرب من 150 ألف دولار من تذكرة يانصيب نسي أنه اشتراها.

اضافة اعلان

 

أخبر جريجوري وارين من بلدة فرانكلينفيل مسؤولي "نورث كارولينا إيديوكيشن لوتاري" أنه اشترى بطاقة "كاش 5" من يانصيب Quick Pick (التي يتم اختيارهم عشوائياً) لسحب 29 سبتمبر/أيلول أثناء توقفه لملأ سيارته بالوقود من إحدى المحطات.

 

وعلى الرغم من فوز أرقام تذكرة وارين بنصف مبلغ الجائزة الكبرى التي تبلغ 391870 دولاراً، فإنه نسي تماماً أمر التذكرة، معترفاً بأنه "لا يشتري تذاكر اليانصيب كثيراً"، ليمر ما يقرب من الأسبوع قبل تذكره أنه بحاجة إلى التحقق من أرقامه، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

 

لم يتحقق وارين من التذكرة حتى الإثنين، 4 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عندما أدرك أنه ربح نصف الجائزة الكبرى، أي 138،624 دولاراً.

وقال وارين للمسؤولين: "لقد نسيتها"، ليكتشف لاحقاً أنه فاز بنصف جائزة نقدية بقيمة 391.870 دولاراً.

وبعد الاقتطاعات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية، احتفظ وارن بـ138،624 دولاراً.

وعلق وارن على الفوز قائلاً: "ما زلت مصدوماً بعض الشيء، لم أنم كثيراً الليلة الماضية، لشعوري بالكثير من الحماس".

 

أما يانصيب نورث كارولينا فقالت إن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى النقدية "Cash 5" هي 1 في 962.598.

والآن، يأمل وارين في استثمار الأموال في مشروع جديد، إذ قال للمسؤولين: "أعتقد أنني سأتجه للعمل بمفردي في مجال جز العشب، فلدي ابن يبلغ من العمر 14 عاماً وأريد أن أبدأ مشروعاً تجارياً حتى يكون لديه ما يفعله عندما يتخرج من المدرسة الثانوية".

وذهب النصف الآخر من الجائزة الكبرى لامرأة تدعى دانييل جوديت من مدينة نيو برن.

 

تذاكر cash 5 من Quick Cash هي لعبة PA Lottery (يانصيب بنسلفانيا) الوحيدة التي توفر فرصة للفوز بالجائزة الكبرى كل يوم والحصول على كل الأموال مرة واحدة.




المصدر - العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-164502-disney-princesses-riyadh-musical-show_700x400

شاهد ...أميرات ديزني في السعودية لأول مرة

سير السعودية

السعودية... فيديو متداول لسائق مركبة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بالسيارات

1633922818_Francisca-Celsa-dos-Santos-the-oldest-person-in-Brazil-at

وفاة فرانسيسكا سانتوس أكبر معمرة في البرازيل عن عمر 116 عاما

معبد-الجماجم-فى-بولندا-من-عظام-البشر6

رجل أمريكي يثير الجدل لبيعه العظام والجماجم عبر تيك توك

الكناغر

إطلاق تحقيق إثر العثور على مجموعة من حيوان الكنجارو نافقة في استراليا

unnamed-56

ثمرة يقطين تفوز ببطولة الأثقل في أوروبا وزنها تعدى 1200 كيلوجرام - صورة

أخبار متعلقة
resize

أمريكية تربح 4 ملايين دولار في يوم واحد