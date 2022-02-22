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الثلاثاء، 22-02-2022 04:24 م

أسماء أولاد بحرف الذال ومعانيها

اسماء اولاد بحرف الذال ومعانيها 2022


الوكيل الإخباري - أسماء أولاد بحرف الذال، قد يقضي الآباء والأمهات وقتاً طويلاً في حيرة بسبب الرغبة في الاستقرار على اسم جميل وراقي للمولود الجديد، ويعد ذلك أمراً طبيعياً، لأنهم يريدون اختيار ما هو أروع له، لأنهم يعلمون بأهمية اختيار اسم راقي وجميل للمولود، وخصوصاً أنه يرافقه طوال العمر.

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من أسماء أولاد بحرف الذال ومعانيها ما يلي:
ذياد:  دافع أو الحماية.
ذيب: أطلق علية العرب منذ القدم على أرخبيل بالمحيط الهندي.
ذاخر: فاخر وثمين
ذكير: المعدن الجيد.
ذمار: الدفاع عن شيء مهم مثل الوطن.
ذو الفقار: اشتهر منذ أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم على سيف الامام علي بن أبي طالب.
ذريد: طيب القلب الناعم.
ذاريان: يطلق على الرجل ذات الخطوة السريعة.
ذوبي: الفتى الشجاع والجريء والمندفع.
ذهير: الشخص اليقظ والمحترس.
ذخر: سرعة التذكر.
ذائق: الذوق الراقي الرفيع.
ذمار:  الشخص الشجاع.
ذياب: جمع ذئب ويدل على الذكاء والمكر والقوة.
ذخران: الشخص السمين.
ذهدان: من الزهد ويعني عدم الاهتمام بمتاع الدنيا والتفكير في الله والآخرة فقط.
ذؤيب: صغير الذئب.
ذكوان: الذكاء.
ذاكري: الرائد والمعاصر.
ذمة: العهد والوفاء والأمان.
ذهيل: قليل التركيز والتذكر.
ذكار: يقوم بذكر الله كثيراً.

 

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