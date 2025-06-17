كارثة الطائرة الهندية.. أسطورة نجاة تتكرر بعد 27 عاماً مرتبطة بـ "المقعد A11"-صورة

الوكيل الإخباري- في حادثة بدت وكأنها مشهد من فيلم سينمائي، نجا البريطاني من أصل هندي، فيشواش كومار راميش، من كارثة تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية، التي سقطت يوم الخميس في حيّ سكني بمدينة أحمد آباد، مخلّفة عشرات الضحايا في واحدة من أعنف الكوارث الجوية العالمية منذ عام 2014.

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المفارقة التي أثارت دهشة المتابعين، أن راميش، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يجلس في المقعد 11A — وهو نفس المقعد الذي كان يجلس فيه الممثل التايلاندي جيمس روانجساك لويتشوساك حين نجا من حادثة تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية في عام 1998، والتي أسفرت عن مقتل 101 شخص من أصل 146 كانوا على متنها.



لويتشوساك، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا حينها، علّق على الحادث عبر حسابه في فيسبوك قائلاً: "الناجي من تحطم طائرة في الهند جلس في نفس مقعدي 11A"، في إشارة إلى المصادفة الغريبة.



ورغم أن الطائرتين مختلفتان — الأولى من طراز إيرباص A310 والثانية بوينغ 787 — إلا أن الرقم المشترك للمقعد أثار الانتباه، رغم اختلاف تصميم وموقع المقاعد في كل طائرة.



راميش، الناجي الوحيد من بين 280 راكبًا، وصف نجاته بأنها "معجزة بكل معنى الكلمة"، موضحًا أنه كان يجلس في المقعد 11A، بينما كان شقيقه، أجاي كومار (35 عامًا)، في المقعد المقابل 11J، وقد فارق الحياة في الحادث.