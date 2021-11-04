الوكيل الإخباري - أسماء بنات جميلة بحرف الكاف، نقدمها ضمن قائمة رائعة لتكون مرجعاً أساسياً للآباء والأمهات الذين يبحثون عن أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها.





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من أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها ما يلي:



كيلي : المحاربة والمقاتلة.

كيالا : الممر.

كابر : يوحي بالثقة الشديدة والاعتزاز بالنفس.

كاملة : الجمال الطاغي والأخلاق الحميدة الكاملة.

كيندا : قطعة من الجبل.

كاسرة : من يقوم بكسر الأشياء.

كيلين : المحاربة الشجاعة.

كيلارا : صاحبه الشخصيه المضيئة واللامعه والجذابة.

كيلا : التاج الراقي أو الفتاه صاحبه القوام الرشيق.

كنار: الآلات الموسيقية الأرمنية المشهورة بصوتها العذب.

كنزي : الملكة أو الأميرة.

كراون : اسم الطائر له صوت جميل ويتميز بطول منقاره وقدمه.

كريمان : شدة الكرم والعطاء.

كوثر: الكوثر ونهر في الجنة، وهو يشير إلى الخير ذكر في القرآن الكريم.

كنوز : الكثير من الاموال والمجوهرات الموجودة تحت الأرض والتي تعرف في المعادن الثمينة ذكر الاسم في القرآن الكريم.

كوكب : جرم سماوي يدور حول الأرض يستمد ضوءه من الشمس والاسم ذكر في القرآن الكريم والجمع منه كواكب.

كاترين : الطاهره النقية من الخطايا.

كارولين : الفتاة النبيلة والجميلة.

كاريس : من العطاء وتشير إلى الحنية.

كيندرا : حب المعرفة والإطلاع على المجهول.

كوكا – كادي – كريمة – كارمن – كراملة – كارمة – كاجوري – كارولينا – كاميليا – كيمارا – كاروتينا – كاميلا – كُوكب.





المصدر - هي