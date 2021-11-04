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الخميس، 04-11-2021 01:09 م

أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها

اسماء مواليد بنات من اللؤلؤ


الوكيل الإخباري - أسماء بنات جميلة بحرف الكاف، نقدمها ضمن قائمة رائعة لتكون مرجعاً أساسياً للآباء والأمهات الذين يبحثون عن أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها.

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من أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها ما يلي:

كيلي : المحاربة والمقاتلة.

كيالا : الممر.
كابر : يوحي بالثقة الشديدة والاعتزاز بالنفس.
كاملة : الجمال الطاغي والأخلاق الحميدة الكاملة.
كيندا : قطعة من الجبل.
كاسرة : من يقوم بكسر الأشياء.
كيلين : المحاربة الشجاعة.
كيلارا : صاحبه الشخصيه المضيئة واللامعه والجذابة.
كيلا : التاج الراقي أو الفتاه صاحبه القوام الرشيق.
كنار: الآلات الموسيقية الأرمنية المشهورة بصوتها العذب.
كنزي : الملكة أو الأميرة.
كراون : اسم الطائر له صوت جميل ويتميز بطول منقاره وقدمه.
كريمان :  شدة الكرم والعطاء.
كوثر: الكوثر ونهر في الجنة، وهو يشير إلى الخير ذكر في القرآن الكريم.
كنوز : الكثير من الاموال والمجوهرات الموجودة تحت الأرض والتي تعرف في المعادن الثمينة ذكر الاسم في القرآن الكريم.
كوكب : جرم سماوي يدور حول الأرض يستمد ضوءه من الشمس والاسم ذكر في القرآن الكريم والجمع منه كواكب.
كاترين : الطاهره النقية من الخطايا.
كارولين : الفتاة النبيلة والجميلة.
كاريس : من العطاء وتشير إلى الحنية.
كيندرا : حب المعرفة والإطلاع على المجهول.

 

كوكا – كادي – كريمة – كارمن – كراملة – كارمة – كاجوري – كارولينا – كاميليا – كيمارا – كاروتينا – كاميلا – كُوكب.


المصدر - هي

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