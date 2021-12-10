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الجمعة، 10-12-2021 12:23 م

أسهل طريقة لتنظيف الوسائد من الإصفرار

طريقة-تنظيف-الوسائد-بالصور-1


الوكيل الاخباري - تنظيف الوسائد لا يقل أهمية عن تنظيف غطاء السرير. ولا بد من الاهتمام والعناية بها بشكل دائم ومستمر. حتى لا يتغير لونها إلى الأصفر. وفي وقتها ستعاني كثيراً عند تنظيفها.

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وبالتأكيد الكل يغسل الوسائد في الغسالة، ولكن هذه الطريقة غير مجدية أبدًا، حيث أنها تؤدي إلى تلفها، وخاصًة الإسفنجية، لذا إليكم أفضل طريقة لتنظيفها.

 

كل ما تحتاجونه خلال عملية التنظيف:
وعاء كبير
ماء دافئ.
نصف كوب من الكلور المبيض.
كمية مناسبة من مسحوق الغسيل.
2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

قطرات من زيت عطري “حسب الرغبة”.


طريقة التنظيف:
– نقوم بنزع الأغطية من على المخدات.
– نملئ الوعاء الكبير بماء دافئ، ويمكن ملئ حوض الاستحمام بدلًا من الوعاء، حسب طول وحجم المخدات.
– ثم نضيف مسحوق الغسيل وبيكربونات الصوديوم، والكلور المبيض، إلى الماء الدافئ، ونمزج المكونات معًا في الماء.
– نغمس المخدات في الماء الدافئ بخليط التنظيف، ونقوم بالضغط عليها وغمسها باستخدام ملعقة خشبية كبيرة، وذلك باستمرار لمدة دقائق، كمحاولة لدعكها لتنظيفها.

– في الخطوة التالية، نترك المخدات في الماء المضاف له خليط التنظيف، لمدة نصف ساعة تقريبًا، أو ساعة حسب الرغبة، وحسب تنظيفها.
– بعد ذلك نضع المخدات في وعاء به ماء دافئ وبعض القطرات من أي زيت عطري مثل اللافندر “حسب الرغبة”، لإعطائها رائحة عطرية مميزة، مع محاولة الدعك للتخلص من الاصفرار بالكامل.
– نقوم بعصر الماء جيدًا من المخدات بالضغط عليها.
– نضع المخدات في الهواء الطلق والشمس، لتجف بشكل أسرع، والقضاء على أي ميكروبات عالقة.

الامارات نيوز

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