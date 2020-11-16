أغلى الوجبات السريعة فى العالم.. بيتزا سعرها 12 ألف دولار

الوكيل الإخباري _ تعد الوجبات السريعة من الوجبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، خاصة أثناء أوقات الراحة فى العمل أو عند التنزه ، وتختلف أسعار هذه الوجبات من مطعم لأخر وحسب مكوناتها، تعرف على أغلى الوجبات السريعة فى العالم:

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وجبة "قلعة الصياد"

تعتبر من أغلى الحلوى فى العالم، حيث يبلغ سعرها 14500 دولار أمريكى، وتتميز بتصنيعها بنكهة الكريمة الأيرلندية، وتقدم مع الرمان والمانجو ومزينة بحجر زبرجد 80 قيراط وتمثال صياد مصنوع يدوياً بالشيكولاتة .





بيتزا لويس الثالث عشر

يبلغ سعر بيتزا لويس الثالث عشر، 12 ألف دولار أمريكى، وتعتبر أشهر وأغلى نوع بيتزا فى إيطاليا، وتتكون من جبنة موزاريلا وجراد البحر والكافيار وجميع هذه المكونات الغذائية تأتى مستوردة من مختلف أنحاء العالم.





وجبة فلور برجر 5000

يبلغ سعر هذه الوجبة 5000 دولار أمريكى، وتتكون من أغلى اللحوم حيث تبلغ تكلفة لحم بقر 100 دولار للرطل وتكلفة فطر الكمأ تبلغ 1500 دولار، وتقدم الوجبة مع زجاجة خمر يعود تاريخها إلى عام 1995 ويبلغ سعرها 2500 دولار.





بيتزا ذهب عيار 24

يصنع هذا النوع من البيتزا فى حى ساوث ستريت بنيويورك، وتعتبر من أغلى الوجبات السريعة فى العالم، وتحتوى على جبنة ستيلتون، وكافيار وكبد الأوز وفطر الكمأ وأوراق ذهب عيار 24 ويبلغ سعر البيتزا ألفين دولار أمريكى.



أيس كريم ذهبي

يبلغ سعر الأيس كريم، ألف دولار أمريكى، ويصنع فى نيويورك ويتكون من فانيليا وأوراق ذهب عيار 24 وقطع فواكه وفطر الكمأ وكافيار ويقدم فى وعاء مصنوع من الكريستال، يمكن أن يحصل عليه الزبون تذكار من المحل.





بودينج الشوكولاتة

يبلغ سعر "بودينج الشوكولاتة"، 35000 دولار أمريكى، وتتكون من شوكولاتة مصنوعة بإنجلترا عالية الجودة وتعتبر من أفضل نكهات الشوكولاتة فى العالم.



المصدر : اليوم السابع

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