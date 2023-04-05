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الأربعاء، 05-04-2023 03:46 م

أفضل طريقة لإزالة المناديل الورقية المغسولة من الألبسة

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يسبب ترك منديل ورقي واحد في الجيب في تغطية وجبة كاملة من الغسيل ببقع بيضاء صغيرة، قد يبدو من المستحيل إزالتها عملياً، ولكن لحسن الحظ، قدمت امرأة بريطانية نصيحتها لتجاوز هذه المشكلة في خمس دقائق.

شاركت السيدة هينش التي تهتم بطرائق التنظيف، أفضل طريقة لإزالة قطع المناديل الورقية المفتتة من الغسيل، مجيبة على سؤال إحدى المتابعات في هذا الخصوص. 


وقالت هينش، إن وضع الألبسة المغطاة بفتات المناديل الورقية في آلة تجفيف الملابس، سيعمل على التخلص من هذه القطع خلال خمس دقائق فقط.  كما اقترحت هينش، إضافة ورقة تجفيف إلى الدورة لجعل رائحة الملابس لطيفة. 

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وإذا كنت لا تملكين آلة تجفيف، فيمكنك أن تضعي أربعة أقراص من الأسبرين في ماء دافئ ونقع الملابس لمدة ساعتين تقريباً.  

وجربت سوزان، وهي المتابعة التي طرحت السؤال، طريقة التجفيف بنفسها لإزالة الفتات العالقة، ووجدت أنها ناجحة بشكل فعال.

 

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