أفغانستان.. إنقاذ ثلاثة عمال مناجم بعد 60 ساعة تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري - قال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ ثلاثة من عمال مناجم الذهب على قيد الحياة، بعد أن حوصروا تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي في موقع تعدين للذهب في إقليم باداكشان شمال شرق أفغانستان.



وأضاف المسؤولون أن هؤلاء الرجال قضوا أكثر من 60 ساعة دون طعام وماء تحت الأنقاض في منطقة ياوان، حتى قام السكان المحليون والسلطات بإنقاذهم في نهاية المطاف في وقت متأخر أمس السبت.

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كان العمال قد حفروا نفقاً لاستخراج الذهب، بيد أن النفق انهار يوم الخميس الماضي قبل ساعات من زلزال هز المنطقة.



وتم نقل عمال المناجم الذين تم إنقاذهم، اليوم الأحد، على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى المقاطعة في العاصمة فايز آباد.



وتقول السلطات المحلية إن مهمة الإنقاذ كانت صعبة في المنطقة الجبلية بسبب نقص المعدات وصعوبة الطريق.



وتظهر صور تم التقاطها من مهمة الإنقاذ أن عشرات الأشخاص، بما في ذلك سلطات طالبان، كانوا يحاولون إزالة الأنقاض بمعدات بدائية في أيديهم.



ويوجد في مقاطعة بدخشان مناجم للذهب واللازورد يستخرجها السكان المحليون بشكل غير قانوني وغير مهني لتلبية احتياجاتهم اليومية منذ سنوات.

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