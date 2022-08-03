أقصر يوم على الأرض.. ما تفسير التسجيل العلمي المثير للجدل ؟

الوكيل الإخباري-على مدار السنوات القليلة الماضية تشهد الأرض عددا من الأرقام القياسية غير المسبوقة، كان آخرها تسجيل أقصر يوم على الأرض من الستينيات حين بدأ العلماء يقيسون دوران الكوكب بساعات ذرية عالية الدقة.



تكمل الأرض دورة واحدة كاملة على محورها كل 24 ساعة، لكنها سجلت أقصر يوم لها على الإطلاق في 29 يونيو الماضي في مدة قدرت بـ 1.59 مللي ثانية، وهو رقم لم يسجل من قبل.

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ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الكرة الأرضية كادت أن تحطم هذا الشهر أيضا الرقم القياسي الجديد عندما أكملت في 26 يوليو الماضي دورة حول نفسها في 1.50 مللي ثانية.



وفي عام 2020 سجلت الأرض أيضا الرقم القياسي السابق لأقصر يوم حاليا، والذي بلغ 1.47 مللي ثانية في 19 يوليو، كما جرى فيه تسجيل أقصر شهر تم قياسه على الإطلاق منذ الستينيات.



أما في العام 2021، استمرت الأرض في الدوران بمعدل متزايد على الرغم من عدم تحطيم أرقام قياسية جديدة، بحسب موقع «إذاعة مونت كارلو الدولية».



التفسير العلمي لظاهرة «أقصر يوم»

يعرف اليوم الأرضي بأنه الزمن الذي تستغرقه الأرض للدوران حول نفسها دورة كاملة، إلا أن قوى الجذب بين الأرض والقمر تلعب دورا في الأمر.



وفسر العلماء تسجيل أقصر يوم على الأرض بأنه بمراقبة هذه الأرقام على المدى البعيد، يتضح أن دوران الأرض يتباطأ، كما أنه في كل قرن تستغرق الأرض بضعة أجزاء من الألف من الثانية أكثر لإكمال دورة واحدة.



ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» فإنه يمكن أن تؤدي الرياح القوية إلى إبطاء دوران الكوكب، مما يؤدي إلى إطالة اليوم، كما ترجع أن الأمر يعود إلى عمليات في الطبقات الداخلية أو الخارجية من باطن الكوكب أو المحيطات أو المد والجزر أو حتى التغيرات في المناخ.



وينوه بأنه إذا استمرت الأرض في الدوران بمعدل متزايد، فقد يؤدي ذلك إلى إدخال الثانية الكبيسة السلبية، من أجل الحفاظ على المعدل الذي تدور فيه الأرض حول الشمس متسقا مع قياس الساعات الذرية.



نتائج محتملة للعمل بـ «الثانية السلبية»

من المحتمل أن تخلق الثانية السلبية مشاكل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، فقد نشرت Meta مؤخرا مدونة ذكرت فيها أن إضافة الثانية الكبيسة خطوة «محفوفة بالمخاطر تضر أكثر مما تنفع».



والسبب كون الساعة ستقفز حينها من 23:59:59 إلى 23:59:60 قبل إعادة العد إلى 00:00:00. ومثل هذا الوقت يؤدي إلى تعطل البرامج أو إتلاف البيانات بسبب الطوابع الزمنية على تخزين البيانات.



ويعد التوقيت العالمي المتناسق معيار الوقت الأساسي الذي ينظم العالم من خلاله الساعات والوقت علما أنه قد تم تحديثه بثانية كبيسة 27 مرة حتى الآن، كان آخرها عام 2016.



طول اليوم على كوكب الأرض

طول اليوم على كوكب الأرض المعروف بأنه 24 ساعة ليس ثابتا بل يزيد بمعدل طفيف للغاية، بمقدار 1.8 مللي ثانية كل قرن، نتيجة تباطؤ ضعيف للغاية في سرعة دوران الأرض حول نفسها.

صدى البلد

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