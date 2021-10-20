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الأربعاء، 20-10-2021 10:01 ص

ألمانيا تعيد لإيطاليا لوحة سرقها جندي نازي

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الوكيل الإخباري - سلّم متحف «ألته ناشونال غاليري» في برلين، أول من أمس، لوحة للرسام الانطباعي الفرنسي كاميل بيسارو، نهبها النازيون من مجموعة خاصة لمحامي خلال الحرب العالمية الثانية، ثمّ أعاد شراءها.

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ووقّع ممثلون عن ورثة المحامي أرمان دورفيل اتفاقاً مع المتحف يقضي بإعادته ثم شرائه مجدداً لوحة بعنوان «ساحة في لا روش غويون»، وهي جزء من المجموعة الدائمة للمتحف في العاصمة الألمانية.


ورُسمت لوحة «ساحة في لا روش غويون» عام 1867، واستحوذ عليها أرمان دورفيل في باريس عام 1928.


وبعد انتقاله إلى جنوب فرنسا، توفي دورفيل في عام 1941 وتم توزيع مجموعته على المتاحف وهواة جمع التحف. ولقي الكثير من أقارب شارل شقيق أرمان دورفيل حتفهم في معسكر أوشفيتز.

 

المصدر - البيان 

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