السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل وأبو حسان

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

السبت، 04-06-2022 11:54 ص

أمريكا..الأولى من نوعها: زرع أذن مطبوعة لكنها حقيقية

INAF_20220604001355280


الوكيل الإخباري - نجح فريق طبي أمريكي يوم الخميس في إجراء عملية زرع هي الأولى من نوعها لأذن بشرية أُنشئت من خلايا المريض المعالج باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون عيباً خلقياً نادراً.

وأجريت هذه العملية في إطار تجربة سريرية لتقييم مدى توافر السلامة في اللجوء إلى هذه الغرسة ودرجة فاعليتها للأشخاص الذين يعانون صغر الأذن، والذين لم تَنمُ أذنهم الخارجية بشكل صحيح.



ونقل بيان للشركة عن الجرّاح قوله "كطبيب عالج آلاف الأطفال الذين يعانون صغر الأذن في كل أنحاء البلد وحول العالم ، أنا متحمس لهذه التقنية وما يمكن أن تعنيه للمرضى وعائلاتهم".

ويتم تنفيذ العملية عن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض الأخرى النامية بالكامل ثم جمع خلايا غضاريف أذنه.

ثم يتم استزراع هذه الغضاريف للحصول على كمية كافية منها، ثم تخلط مع هيدروجيل الكولاجين. ويُستخدم هذا الخليط لطباعة الزرع.

وتُحاط الغرسة بقشرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها، ويمتصها جسم المريض بمرور الوقت.

ويُفترض بالأذن المزروعة أن توفّر بمرور الوقت شكل أذن طبيعية وملمسها ومرونتها.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2022,06,04,5ea03398a9

مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع زلزال في الكويت

WhatsApp Image 2022-06-04 at 10.34.20 AM

أمريكا .. لقطات لرجل يصارع تمساحاً في بركة بيته لسبب غريب !

0001102-487-ahlamak-e4aac91ed98d4d21955836a56441bbcb-r00

فيديو .. سمكة فريدة تثير الجدل بامتلاكها أسناناً بشرية

202206031153585358

هذا ما فعله الامير لويس في حفل اليوبيل البلاتيني - صور

image (12)

إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

2195187_1654159775

إليك الألوان التي ينجذب إليها البعوض