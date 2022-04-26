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الثلاثاء، 26-04-2022 10:48 ص

أمريكا..سيدة تنجو بأعجوبة بعد قضاء 6 أيام في الثلج

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الوكيل الإخباري - فاجأتها عاصفة ثلجية، بينما تقود سيارتها برفقة صديق، فسجنت قرابة أسبوع، قبل أن تعثر شرطة كاليفورنيا عليها، وتكتب لها النجاة بتناول الزبادي، وبعض أكوام الثلج.. هكذا أمضت شينا غوليت، البالغة من العمر 52 عاماً، وصديقها جاستن هونيش 48 عاماً.

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ليلتهما الأولى داخل السيارة، التي لم تعد تعمل صباحاً، بسبب عطل في البطارية، نظراً للأحوال الجوية العاصفة المحيطة بهم. بعدها قرر الأخير الترجل، والعودة على الأقدام، لكن العاصفة الثلجية أخذت تشتد، وشينا تنتظر مرور العاصفة في السيارة، بانتظار وصول المساعدة.

 

أن الرجل بقي في الغابة لمدة ثلاثة أيام بطولها يمشي، ويعثر على ملاذ يشعل فيه حطباً، وينام، إلى أن وصل لبلدة سوزانفيل، حيث أبلغ عن صديقته المفقودة في الثلوج.

 

ومن سوء الحظ، أنه كان غريباً عن المنطقة، فلم يتمكن من إعطاء السلطات الاتجاهات الدقيقة لكن مكتب العمدة، أطلق حملة بحث برية وجوية، للعثور على المرأة المفقودة.

 

وفي تلك الأثناء، قامت شينا بتقسيم حصص الزبادي الستة التي كانت معها، وتناولها علبةً واحدة في اليوم، مع الاستفادة من أكل الثلج لتجنب الجفاف.

 

وحين عثرت الشرطة على غوليت بعد ستة أيام من فقدانها، أشار تقرير صادر عن المكتب، أنها كانت في حالة نفسية صعبة، إلا أنه لم يصبها أي أذىً على الصعيد الجسدي. وقصت شينا الرواية ذاتها لهونيش، لافتةً إلى أنها كانت قبل عثورها، تسمع صوت الهليكوبتر التابعة لخدمة الغابات فوقها، دون أن تتمكن من العثور عليها داخل الغابة الكثيفة.

 

البيان 

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