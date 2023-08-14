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الإثنين، 14-08-2023 11:54 ص

أمريكا.. طائرة مسيّرة تصطاد لصا في 'أغرب موقع ممكن' - فيديو

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الوكيل الإخباري - استعانت الشرطة الأمريكية بطائرة مسيّرة “درون” في ملاحقة مشتبه به تسبب في حادث سير وفر هارباً، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية سرقة.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصاً حاول سرقة طرد كان موضوعاً على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسبباً في وقت لاحق بوقوع حادث سير.

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وتتبعت الشرطة تحركات المشتبه به الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه في بالوعة صرف . 


وأرسلت الشرطة كلباً بوليسياً إلى البالوعة، قبل أن يضطر المشتبه به للاستسلام.

 

 

سكاي نيوز 

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