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الأربعاء، 02-08-2023 12:31 م

لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو في وضح النهار

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على‭ ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء وفروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين عشرة إلى 15 مليون يورو (11 مليون إلى 16.5 مليون دولار).

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ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر

مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.


وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم.

 

سكاي نيوز 

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