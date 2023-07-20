مواطنة كويتية تتفاجئ بسرقة سيارتها بشكل احترافي - فيديو

الوكيل الإخباري - مواطنة كويتية تتفاجأ بكسر زجاج سيارتها وسرقة بعض الأغراض الخاصة بها أثناء إيقافها السيارة في إحدى الشوارع.



وقالت الفتاة بأنها كانت تتسوق وتركت داخل سيارتها معظم الأغراض الخاصة بها، وعند عودتها تفاجأت بكسر زجاج السيارة .

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ووجهت الفتاة رسالة إلى جميع المواطنين الكويتيين قائلة: “انتبهوا بنات باقوني في كان”.



• مواطنة كويتية .. انتبهوا بنات باقوني في كان. يرجى الانتباه :• مواطنة كويتية .. انتبهوا بنات باقوني في كان. pic.twitter.com/0meQWkGvF1 July 18, 2023

الهتون