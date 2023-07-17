بحيلة ماكرة.. شاهد مسنان يسرقان من داخل محل تجاري في احدى الدول

الوكيل الإخباري - قامت كاميرا مراقبة بتسجيل مقطع فيديو يوثق عملية سرقة لعصيان جولف من داخل متجر في دولة أوروبية، ويظهر في الفيديو رجلين مسنين يتظاهران بتفقد البضائع في المتجر، وبعد ذلك قاما بسرقة العصيان، حيث وضع أحدهما العصيان داخل ملابسه فيما حاول الآخر التستر عليه.
وبعد الانتهاء من عملية السرقة، غادر الرجلان المتجر دون أن يلاحظا تسجيل الكاميرا لهما.
شاهد .. "مسنان" يسرقان عصيان جولف من داخل محل تجاري بحيلة ماكرة#صهيلنا pic.twitter.com/JaYaq9WM23— صهيل🇸🇦 (@Saheelksa) July 16, 2023
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