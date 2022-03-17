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الخميس، 17-03-2022 10:59 ص

أمريكا.. فك لغز اختفاء طفلة منذ 60 عاما

للاللاللا


الوكيل الإخباري  - وصلت السلطات الأميريكية لحل لغز استعصى عليها عشرات الأعوام، بطلته طفلة اختفت في ظروف غامضة.

وعثرت السلطات على رفاة محترقة، في صحراء أريزونا، لفتاة اختفت قبل أكثر من 60 عاما في ظروف غامضة.

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تعود القصة للطفلة شارون لي غاليغوس، التي كانت تبلغ من العمر 4 أعوام في 1960، عندما تم اختطافها من حديقة منزل جدتها، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها.


يذكر أن والدا الطفلة ليسا على قيد الحياة، بينما شكر ابن شقيقها السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام.


ويعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها كانوا يقودون سيارة من نوع "بليموث" خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا.

 

 البيان 

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