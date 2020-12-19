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السبت، 19-12-2020 01:13 م

أمريكية تتلقى بطاقة تهنئة من والدتها المتوفاة

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الوكيل الإخباري _ في حادثة غريبة من نوعها لسيدة امريكية تلقت بطاقة تهنئة بعيد ميلادها من قبل والدتها الراحلة.

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حيث تفاجأت كاترينا جونز بمغلف بارز في بريدها ، ليتبين لاحقا أن والدتها المتوفاة أرسلته لها قبل 3 سنوات من رحيلها، بينما وصلتها الرسالة بعد 5 سنوات من تاريخ كتابتها.


وقالت كاترينا : “عنوان المرسل كان عنوان منزل والدتي، ثم نظرت إلى خط اليد وأدركت أن الرسالة كتبتها والدتي التي توفيت عام 2018، وكان التاريخ على الختم البريدي 20 يونيو 2015. وتضمن الظرف البريدي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي”، وأعربت عن استغرابها في وصول الخطاب بعد 5 سنوات من الإرسال.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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