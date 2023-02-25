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السبت، 25-02-2023 12:51 م

أمريكية تستعيد رسائل حب لوالديها خلال 'الحرب الثانية' - صورة

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الوكيل الإخباري - اكتشفت كارول بوهلين من فيرمونت الأمريكية أخيراً مجموعة رسائل حب عائدة لوالديها من فترة الحرب العالمية الثانية، عثر عليها أحدهم بعد 80 عاماً في المنزل الذي قضت فيه طفولتها.

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وقالت ابنة كلود سميث وماري بورغل البالغة 76 عاماً لشبكة «فوكس نيوز» إنها فوجئت بالأمر، إذ لم يكن لديها أي فكرة عن أن والديها أخفيا الرسائل. بدا والدها في الرسائل قلقاً للغاية على صحة والدتها التي كان يتوجه إليها بـ «حبيبتي»، وقد سأل عن عمها الذي توفي في العشرينات من عمره، كما عن حال جديها.

 

وفي حيثيات القصة أن العائلة انتقلت من المنزل في ستاتن ايلاند عام 1995، فاشترت المنزل دوتي كيرني وزوجها، اللذان عثرا على الرسائل المكتوبة وراء أحد الجدران أثناء أعمال ترميم المنزل. قالت كيرني: أدركت على الفور بعد قراءة بضع كلمات، أنني عثرت على كنز«رسائل الحب الأكثر عذوبة».

 

أوضحت كيرني أن الزوج قال لزوجته في إحدى الرسائل إنه على قيد الحياة من أجلها، تماماً مثل القصص التي نقرأ عنها في الكتب أو نشاهدها في أفلام السينما. فتأثرت وانتابتها رغبة شديدة في إعادتها إلى العائلة.

 




 

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