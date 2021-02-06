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السبت، 06-02-2021 10:39 ص

أمريكي يبتلع سماعات الأيربود أثناء نومه - صور

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الوكيل الاخباري - نقل رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يبلغ من العمر 38 عاما إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعه سماعة "الأيربود" أثناء نومه.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشتكى براد غوتييه من صعوبة في التنفس بالاضافة إلى تقيوئه أثناء محاولته شرب الماء، لكنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله، ليكتشف لاحقا أن إحدى سماعات الأيربود مفقودة.

 



وبعد تفاقم حالته الصحية اتصل غوتييه مع الإسعاف ليتم نقله إلى المستشفى.

 

في البداية اعتقد الأطباء أن غوتييه قد تسمم، لكن الأشعة السينية أكدت تخمين الرجل وأظهرت سماعة الأذن عالقة في المريء، ليتم استخراجها بنجاح.



 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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