أمريكي يصاب بالعمى بعد النوم بعدسة لاصقة - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن المواطن الأمريكي مايكل كرامهولتز، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى، بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه.



وأشار الموقع إلى أن هذا المواطن نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، لكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائماً من التهاب الملتحمة. لكن عندما ساءت الأمور، قرر مراجعة طبيب العيون.

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وقال له الطبيب بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.



وقد اضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته، لكن الأطباء حالياً ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.





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