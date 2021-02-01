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الإثنين، 01-02-2021 04:27 م

أمريكي يفوز للمرة السادسة بجائزة اليانصيب ويربح مبلغا كبيرا

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الوكيل الاخباري - تمكن أمريكي بالفوز بجائزة اليانصيب بولاية أيداهو للمرة السادسة، البالغة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي.

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وقال بريان موس، الفائز بالجائزة إنه يشارك في اللعبة بانتظام، لأنه يعلم أن أرباحها تعود بالنفع على مدارس أيداهو.

 

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، عن اللجنة المسؤولة عن تنظيم اليانصيب، قولها إن موس فاز بجائزة من لعبة الكلمات المتقاطعة في سادس فوز له بذلك اليانصيب، إلا أنه لن يكون المستفيد الوحيد حيث ستستفيد بعض مرافق المدينة العامة من أرباح الجائزة.


حيث يذهب قسم من الجائزة إلى مدارس أيداهو العامة و"صندوق البناء الدائم"، الذي لطالما دعم المرافق التي تديرها الولاية، مثل كليات وجامعات أيداهو، منذ تأسيسه.


وأشار موس إلى أنه يخطط لادخار مكاسبه جانباً وتخصيصها لمصاريف تعليم ابنته.


يذكر بأن مواطنا أمريكيا تمكن منذ أيام من الفوز بثاني أكبر جائزة في تاريخ مسابقة اليانصيب في الولايات المتحدة التي جنى من خلالها مبلغ مليار دولار.

 

سبوتنيك

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