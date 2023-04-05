الأربعاء 05-04-2023
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الأربعاء، 05-04-2023 10:24 ص

أمطار الخير تهطل على الحرم المكي فجر اليوم -فيديو

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر مقاطع فيديو لأمطار الخير من داخل الحرم المكي فجر اليوم الأربعاء .

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واظهر احدى المقاطع غزارة الأمطار على المشاعر المقدسة " مشعر المزدلفة " في اليوم الرابع عشر من رمضان وآخر يوضح توافد المصلين للحرم المكي لأداء صلاة الفجر تحت زخات من الأمطار . 

 

 




 

 


 

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