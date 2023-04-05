أمطار الخير تهطل على الحرم المكي فجر اليوم -فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر مقاطع فيديو لأمطار الخير من داخل الحرم المكي فجر اليوم الأربعاء .
واظهر احدى المقاطع غزارة الأمطار على المشاعر المقدسة " مشعر المزدلفة " في اليوم الرابع عشر من رمضان وآخر يوضح توافد المصلين للحرم المكي لأداء صلاة الفجر تحت زخات من الأمطار .
🎥|— طقس مهد الذهب 🏕⛈ (@w_m9d) April 5, 2023
امطار على #الحرم_المكي_الشريف الان 🌧#مكة_المكرمة pic.twitter.com/QO2FccY6w2
امطار على #الحرم_المكي الان س ٢.٣٥ ص الاربعاء ١٤ رمضان ١٤٤٤ #مكه_الان— مهندس صبة مروحة (@saidRahman66) April 5, 2023
عضو المجموعة منصور المطرفي pic.twitter.com/W5wFJTzRpr
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) April 5, 2023
امطار مشعر مزدلفة#امطار_مكة
الأربعاء ١٤ رمضان ١٤٤٤هـ
5 إبريل 2023م
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امطار على #مكة_المكرمة الان— الطقس والمكشات (@6Q6QS) April 5, 2023
فجر الأربعاء ١٤ #رمضان ١٤٤٤هـ
ماشاءالله تبارك الله 🇸🇦💚🌧️ pic.twitter.com/yqoDTTiCds