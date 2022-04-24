الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: مقبلون على استقطاب استثمارات كبرى

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

الأحد، 24-04-2022 09:56 ص

أنقذ حياتها لساعات فقط.. أب يتبرع لابنته بنصف كبده في أمريكا

1280px-Operating_theatre


الوكيل الإخباري - أنقذ أب حياة ابنته، التي تبلغ من العمر 3 سنوات وكانت تملك ساعات قليلة فقط للعيش، بعد إصابتها بالفشل الكبدي، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وقال المصدر إن الأطباء أخبروا والدي الفتاة لولا روز راين أن حالتها حرجة وأنها ستعيش ساعات قليلة فقط بسبب معاناتها من الفشل الكبدي، الذي أصيبت به في مارس الماضي، مشيرين إلى أن هناك فرصة لإنقاذ حياتها.

اضافة اعلان


وأوضح الأطباء أن لولا في الحاجة لعملية زراعة الكبد للبقاء على قيد الحياة، مبرزين أن التبرع يجب أن يكون من الأب أو الأم فقط.


وقال والد لولا، آلان راين: "عندما يخبرك الطبيب أن ابنتك في الحاجة إلى عملية زرع وإلا فإنها ستموت، فهذا الأمر لا يرغب الأب في سماعه. كان شيئا غير متوقع على الإطلاق".


ووضع الأطباء لولا روز في غيبوبة مستحثة (مؤقتة) لمنح جسدها فرصة النجاة من فشل محتمل لعدة أعضائها، ثم قرر الأب التبرع بنصف كبده.


وكشفت "سكاي نيوز" أن العملية استغرقت 7 ساعات، وكانت النتائج "مبشرة"، حسب والد لولا.


وتم إخبار والدي الفتاة أن الفشل الكبدي لابنتهما ناتج عن عدوى الفيروس الغدي وعادة ما يتسبب الفيروس الشائع في ظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، ولا تُعرف بعد علاقته بالارتفاع المفاجئ في حالات "التهاب كبد" الغامضة لدى الأطفال في المملكة المتحدة، منذ بداية العام الجاري.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mqm-brhym

في مشهد يحبس الأنفاس .. جموع المعتمرين حول الكعبة في ثاني ليلة وترية بالسعودية

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

معمر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما - صورة

1007868

محاكمة منتحل صفة ضابط شرطة في مصر

image

سقوط نخلة على سيارة سعودي أثناء سيره في الرياض

مب قث تع ري

مشهد مرعب.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب في مصر

6263ff8e4c59b75d534058ee

اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات في كندا