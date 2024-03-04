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الإثنين، 04-03-2024 09:47 ص

أول إجراء رسمي ضد المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش بمصر

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الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين بواقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، نيرة الزغبي.

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وجاء في البيان أن النيابة العامة المصرية استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة، وتبين أنها تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها.

وقام الزميل بالكتابة على مجموعة تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة في تطبيق "واتساب"، بأن لديه مراسلات وصور خاصة بإحدى الطالبات "دون الإشارة إلى المتوفاة تحديدا"، مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على المجموعة، وطلب منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة بحق زميلتها التي سرقت الرسائل.


ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

 

روسيا اليوم 

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