هندي دفع حياته من أجل صورة سيلفي مع أسد

الوكيل الإخباري - لقي رجل مصرعه عندما قفز إلى عرين الأسد ليلتقط صورة سيلفي معه .



وكشف مسؤولو إدارة الغابات أن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه ونهش حتى الموت على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى عرينه.

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وقال مسؤولو حديقة الحيوانات أن براهلاد غوجار، البالغ من العمر 38 سنة، تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوانات سري فينكاتيسوارا بتيروباتي، يوم الخميس، بولاية أندرا براديش.



وأوردت تقارير وسائل الإعلام، بأن غوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، قفز إلى القفص لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد .



وقال ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حراس الأمن أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.



وأوضح الضابط جارج قائلاً: "عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز غوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين".



وتابع "قفز وسقط أمام الأسد فهاجمه. مات على الفور".



ووقفت الأسود قرب بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتها بالدخول إلى أقفاص التغذية، وتم انتشال جثة الرجل.



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