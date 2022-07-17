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الأحد، 17-07-2022 11:29 ص

أول تغريدة لإيفانكا ترامب بعد وفاة والدتها

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الوكيل الإخباري-نشرت إيفانكا ترامب صورة لها ولوالدتها، إيفانا، عقب إعلان وفاتها ونعيها من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت إيفانكا في تعليق على الصورة: "قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه - ولم تفوت أبدًا فرصة للضحك .. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائمًا".

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وكان دونالد ترامب، قد قال عبر موقع "تروث سوشيال: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبهم، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

 

 


 

 

سي ان ان

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