أول تغريدة لإيفانكا ترامب بعد وفاة والدتها

الوكيل الإخباري-نشرت إيفانكا ترامب صورة لها ولوالدتها، إيفانا، عقب إعلان وفاتها ونعيها من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقالت إيفانكا في تعليق على الصورة: "قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه - ولم تفوت أبدًا فرصة للضحك .. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائمًا".
وكان دونالد ترامب، قد قال عبر موقع "تروث سوشيال: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبهم، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".
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