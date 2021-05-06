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الخميس، 06-05-2021 01:08 م

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

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الوكيل الاخباري- أدين 3 طلاب ألمان بتهمة السطو على مكتب مدير مدرستهم وفتح خزانته وسرقة أوراق الامتحانات النهائية، لتنتهي العملية بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

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وأصدر القاضي حكمه بحق الطلاب الثلاثة، مبررا بأن ما قام به الطلاب نفذ بنوايا إجرامية، وإن الطلاب الثلاثة سرقوا أسئلة باللاتينية والإنجليزية والألمانية في الامتحان النهائي للثانوية الألمانية.

وحكم على اثنين بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ، فيما حكم على الطالب الثالث بستة أشهر مع وقف التنفيذ، وأمروا باستكمال الخدمة المجتمعية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز"، فإن العملية التي خطط لها لأشهر قبل تنفيذها، وقعت في مدرسة قيصر-هاينريش-جيمنازيوم الثانوية بمدينة بامبرغ في ولاية بافاريا الألمانية.

وتمكن أحد الطلاب من استعارة المفتاح الرئيسي للمدرسة وصنع قالب عنه من خلال تصويره في الحمام كي يصنع مفتاحا مقلدا له على الإنترنت.

وبحسب تصريحات المحققين فإنهم يعتقدون بأن الطلاب اقتحموا المدرسة أكثر من مرة، قبل القيام بعمليتهم، واستطاعوا دخول مكتب مدير المدرسة.

وقد خطط الطلاب لتصوير أسئلة الامتحانات والإجابات، لكنهم قرروا اصطحابها معهم بعد أن اكتشفوا أنها محفوظة داخل مظاريف مختومة.

المصدر: قناةالعالم

 




 

 


 

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