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الإثنين، 01-05-2023 10:06 ص

إسباني يشعر بخيبة أمل بعد العثور على 60 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - شعر رجل إسباني بسعادة غامرة بعد العثور على حوالي 60 ألف دولار مخبأة، أثناء تجديد منزل تقاعده المستقبلي، لكن فرحته ما لبثت أن تحولت إلى خيبة أمل، بعد محاولته صرف النقود.

وكان عامل البناء تونو بينيرو يقوم ببعض أعمال البناء في منزل اشتراه في لوغو شمال غرب إسبانيا، عندما قام بهذا الاكتشاف المذهل، حيث عثر على 6 عبوات محشوة بالنقود بقيمة تعادل حوالي 60 ألف دولار، مخبأة في جدران المنزل.

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لكن سعادة بينيرو لم تدم طويلاً، حيث كانت النقود بعملة البيزيتا الإسبانية، التي لم تعد قانونية في العام 2002 عندما تم اعتماد اليورو، على إثر الوحدة النقدية للاتحاد الأوروبي، كعملة للبلاد، وعندما حاول بينيرو صرف الأموال التي وجدها، اكتشف أن بعض العملات كانت قديمة جداً لدرجة أنه لم يعد قادراً على استبدالها باليورو.


لكن بينيرو لا يزال قادراً على الحصول على بعض المال باستبدال بعض العملات الأكثر حداثة من كنزه، استخدمها لشراء سقف جديد للمنزل.

 


 

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