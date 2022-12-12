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الإثنين، 12-12-2022 09:52 ص

إصابة 9 أشخاص في عرض ألعاب نارية بسيدني - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحول احتفال بالألعاب النارية في سيدني إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل.

وتجمع المئات على شاطئ ألامبي هايتس في سيدني لمشاهدة عرض ألعاب نارية.

وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ.

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واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

 

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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