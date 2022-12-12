إصابة 9 أشخاص في عرض ألعاب نارية بسيدني - فيديو

الوكيل الإخباري - تحول احتفال بالألعاب النارية في سيدني إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل.



وتجمع المئات على شاطئ ألامبي هايتس في سيدني لمشاهدة عرض ألعاب نارية.



وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ.

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واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة.





A crowd was sent running and screaming after at least one rogue firework was shot towards them during a Christmas carols fireworks display on Sydney's Northern Beaches. pic.twitter.com/Wn2glLQ4Am December 11, 2022

10 News First has obtained terrifying footage of the moment a rogue firework fired directly into the crowd at a Sydney Christmas carols event over the weekend. @SamaraMGardner has the full report at 5pm. pic.twitter.com/gd5K5aVdTG December 12, 2022

سكاي نيوز