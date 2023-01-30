الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

الخطيب: تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة التكميلي الاسبوع القادم

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد ميلاد الملك

حملة تفتيشية على مطاعم في اربد واغلاق مطعم خالف الشروط الصحية

الأمير فيصل بن الحسين يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

سلطة البترا: خطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

مع انتهاء المربعانية: شح الامطار يثير مخاوف المزارعين ويهدد السدود

الإثنين، 30-01-2023 01:22 م

إطلاق نار داخل متجر في لبنان - فيديو

main_image5ea19cb0ccff2


الوكيل الإخباري - نتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً وإطلاق نار داخل محل “سي سويت” في منطقة الذوق بلبنان.

اضافة اعلان


وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بينٍ المواطن “ن.خ” ونجله “خ.خ.” وآخرين داخل المتجر، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار.


ووفقاً للمصادر، فإنّ “خ.خ.” أقدم على إطلاق النار باتجاه شخصٍ اعتدى على والده “ن.خ.”، ما أدى إلى إصابته بطلقات ناريّة نقل على إثرها إلى المستشفى.


وعُلِم أن “خ.خ.” هو عسكري في أمن الدولة، في حين أن والده هو عسكري متقاعد في الجهاز نفسه.


وإثر الإشكال، سلم “خ.خ.” نفسه إلى الجهاز الأمني الذي يعمل تحت إمرته، فيما جرى طلب والده إلى التحقيق أيضاً.

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5580127_1516357663

في اللحظات الاخيرة.. شاهد نجاة ركاب عدد من السيارات اثر انهيار صخري مرعب في السعودية

63d771894c59b70555691dd3

الشرطة الأمريكية تنقذ رجلا سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار بثوان -فيديو

160223234236_3d_printer_space_640x360_madeinspace_nocredit

طباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء

AA16S13g

الثلوج تغطي جبال الأطلس في الجزائر-فيديو

سمكة-614x375-1

شاب لبناني يصطاد سمكة لقز عملاقة وهذا وزنها - صورة

20230128101339063

تحذيرات من خطورة لمسها.. 'كبسولة مشعة' مفقودة تثير الفزع في أستراليا

أخبار متعلقة
Lion_waiting_in_Namibia

مشهد غير طبيعي.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم!

Doc-P-1032388-638103238448975540

في وضح النهار... هكذا تمت سرقة احد محال السوبرماركت في امريكا - فيديو

72113-مغامر-يضع-يده-بين-أسماك-القرش-أثناء-الصيد-بأستراليا-(2)

نهاية مؤلمة لشخص حاول مداعبة صغير القرش في افريقيا- فيديو

19168108_303

بالفيديو ..ذئب يتنزه في إحدى الحدائق في السعودية

22-768x505

شاهد مطاردة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية في مصر

SCHOOL-FIGHT4-12-18-2-780x470

شاهد اندلاع شجار عنيف بين طالب ومُعلم داخل مدرسة أمريكية