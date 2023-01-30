إطلاق نار داخل متجر في لبنان - فيديو

الوكيل الإخباري - نتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً وإطلاق نار داخل محل “سي سويت” في منطقة الذوق بلبنان.
وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بينٍ المواطن “ن.خ” ونجله “خ.خ.” وآخرين داخل المتجر، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار.
ووفقاً للمصادر، فإنّ “خ.خ.” أقدم على إطلاق النار باتجاه شخصٍ اعتدى على والده “ن.خ.”، ما أدى إلى إصابته بطلقات ناريّة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وعُلِم أن “خ.خ.” هو عسكري في أمن الدولة، في حين أن والده هو عسكري متقاعد في الجهاز نفسه.
وإثر الإشكال، سلم “خ.خ.” نفسه إلى الجهاز الأمني الذي يعمل تحت إمرته، فيما جرى طلب والده إلى التحقيق أيضاً.
🚨شاهد: #لبنان مشاجرة بين رجل أمن لبناني وزبون داخل متجر تنتهي بإطلاق نار في "سي سويت" بمنطقة الذوق، فجر اليوم الأحد، تخلّله شتائم ما أدى إلى إقدام عنصر بأمن الدولة إلى إطلاق نار على لبناني آخر وإصابته بقدمَيه.#مساء_الخيرᅠ #السعودية #مصر #القاهرة #بيروت #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/3X86X69Iaa— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) January 29, 2023
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