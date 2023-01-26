في وضح النهار... هكذا تمت سرقة احد محال السوبرماركت في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وشابة داخل سوبرماركت في أمريكا.
ويحمل كل منهما كيسا كبيرا يملآنه بالأغراض ويخرجان مسرعين من المكان دون المرور على الصندوق لدفع ثمن ما أخذاه ويركبان سيارة ثم يلوذان بالفرار.
ومن المقطع المصور يتبين أن شخصا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج.
Woodland, California pic.twitter.com/ax4MJUGFnh— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) January 25, 2023
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