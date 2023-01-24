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الثلاثاء، 24-01-2023 03:04 م

نهاية مؤلمة لشخص حاول مداعبة صغير القرش في افريقيا- فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة لمحاولة رجل مداعبة صغير القرش في البحر قبالة سواحل جنوب إفريقيا ، لكن كانت النهاية مؤلمة.

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وأظهر الفيديو رجل يقف على مركب صغير رفقة أسرته على ما يبدو وبينما ظهر سمكة قرش صغيرة أعلى المياه بجوار المركب حاول مداعبتها واللهو معها.


وأثناء اللهو مع صغير القرش حاول الرجل رفعها من الماء ما دفعها إلى قضم إصبعه بشكل مؤلم، حيث ظهرت الدماء تسيل من يده بعد أن تركت السمكة إصبعه في مشهد مؤلم.

 

 

 

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