مشهد غير طبيعي.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم!

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو غريب وغير مألوف لأسد يأكل الحشائش، داخل حظيرة للحيوانات بالخرطوم.
وأظهر المقطع الغريب، الذي قُوبل بدهشة كبيرة، أسداً رابضاً خلف أسوار حظيرة للحيوان، وقد بدأ في مضغ العشب.
وأكدت حديقة السودان للحياة البرية أن المشهد يبدو غريباً وغير طبيعي، لكن في الوقت نفسه قالت إن الأسود تأكل الأعشاب والحشائش من وقت لآخر.
فيديو عجيب.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم https://t.co/O2cnUC8iKj pic.twitter.com/W1Uaxf5JMk— مزمز فيديو (@mzmzvideo) January 25, 2023
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